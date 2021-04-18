"الفتى الذهبي" يحطم رقما قياسيا صمد 54 عاما.. ويوجه "غمزة" لميسي (فيديو)

قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على ضيفه فيردر بريمن (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 29 للدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هالاند "الفتى الذهبي" هدفي التقدم الثاني والثالث لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (34 من ضربة جزاء، و38)، من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

Все: что-то давно не было голов и рекордов от Холанда 🤔



Эрлинг: вколачивает дубль «Вердеру» ⚽⚽

Тоже Эрлинг: бьет рекорд «Боруссии» 54-летней давности 🎉 pic.twitter.com/pz7VRXS2UH — Матч ТВ (@MatchTV) April 18, 2021

وأصبح النجم النرويجي أول لاعب يحرز هدفين أو أكثر في 9 مباريات مختلفة، خلال موسم واحد في تاريخ بوروسيا دورتموند، محطما بذلك رقم الألماني لوثار إمريخ الذي سجل 8 مرات هدفين أو أكثر خلال الموسمين (1965-1966، و1966-1967).

9 – @ErlingHaaland is the first player of @BlackYellow to score 2+ goals in 9 different games in a single #Bundesliga season, breaking Lothar Emmerich’s record, who did so in 8 different games (in 1965/66 and 1966/67). Insatiable. #BVBSVWpic.twitter.com/3ZrgQgS1H9 — OptaFranz (@OptaFranz) April 18, 2021

ورفع إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليتقاسم مع البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني في قائمة الهدافين، التي يتصدرها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 35 هدفا.

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وفي شأن آخر، أكد الصحفي الموثوق في صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إيرلينغ هالاند قام "بغمزة لميسي" بعمل متابعة حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موقع "إنستغرام" بعد وقت قصير من تتويج برشلونة بلقب بطل مسابقة كأس ملك إسبانيا على حساب فريق أتلتيك بيلباو (4-0).

وأحرز ليونيل ميسي هدفين "للبلوغرانا" الثالث والرابع، في الدقيقتين (68 و72) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وأصبح النجم الأرجنتيني الهداف التاريخي لنهائيات مسابقة كأس ملك إسبانيا برصيد 9 أهداف متجاوزا الأسطورة تيلمو زارا، أيقونة أتلتيك بيلباو، وذلك وفقا شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، إضافة إلى تحقيقه عدة أرقام قياسية أخرى.

المصدر: RT