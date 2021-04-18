بوروسيا دورتموند يعمق جراح فيردر بريمن (فيديو)

أنجز فريق بوروسيا دورتموند مهمته أمام ضيفه فيردر بريمن بفوزه عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم الألباني، ميلوت راشيكا، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة الـ14 من انطلاق صافرة البداية. ورد المهاجم الأمريكي جيوفاني ريينا بهدف التعادل في الدقيقة 29، ومن ثم أحرز زميله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (34 من ضربة جزاء، و38)، واختتم المدافع المخضرم ماتس هوميلس رباعية دورتموند، بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

Все: что-то давно не было голов и рекордов от Холанда 🤔



Эрлинг: вколачивает дубль «Вердеру» ⚽⚽

Тоже Эрлинг: бьет рекорд «Боруссии» 54-летней давности 🎉 pic.twitter.com/pz7VRXS2UH — Матч ТВ (@MatchTV) April 18, 2021

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وحقق بوروسيا دورتموند بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البوندسليغا".

بينما مني فيردر بريمن بالهزيمة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيده عند 30 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT