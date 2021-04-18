يوفنتوس يتعرض لهزيمة مؤثرة في غياب رونالدو

مني فريق يوفنتوس بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه أتلانتا (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق أتالانتا بالفضل في انتصاره للاعبه الأوكراني البديل، روسلان مالينوفسكي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس - Gewiss" بمدينة بيرغامو.

وخاض يوفنتوس هذه المواجهة من دون هدافه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب معاناته من مشكلة في عضلات فخذيه بعد المباراة الأخيرة لليوفي، الذي لا يعرف طعم الانتصارات في غياب "صاروخ ماديرا".

ورفع أتلانتا رصيده بعد هذا الفوز إلى 64 نقطة، وانتزع المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو" من يوفنتوس، بفارق نقطتين.

المصدر: RT