المغربي النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال سوسييداد (فيديو)

خرج فريق إشبيلية بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال سوسييداد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم كارلوس فيرنانديز في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك لاعب خط الوسط البرازيلي فرناندو ريجس التعادل لإشبيلية في الدقيقة 22، وبعد دقيقتين فقط سجل زميله المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف الفوز الثاني للفريق الأندلسي، على ملعب "أنويتا" في مدينة سان سيباستيان.

هدف يوسف النصيري الثاني لـ إشبيلية في مرمى ريال سوسييداد ❤️😍

Via:@Chouaibelbajipic.twitter.com/5hB2VfHhZs — Dani Ceballos (@Realelbaji) April 18, 2021

ورفع إشبيلية رصيده بعد هذا الفوز إلى 64 نقطة، معزز مكانه في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد 47 نقطة، ويحتل المركز الخامس حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT