الدوري الفرنسي.. هدف قاتل لإيكاردي يضع سان جيرمان على بعد نقطة من ليل

وضع ماورو إيكاردي، فريقه باريس سان جيرمان، على بعد نقطة من ليل المتصدر، وذلك بتسجيله هدف الفوز القاتل على سانت إتيان 3-2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وسجل دينيس بوانغا، ورومان حامومة، هدفي سانت إتيان، في الدقيقتين 78، و92، بينما سجل ثلاثية سان جيرمان، كيليان مبابي "ثنائية"، في الدقيقتين 79، و87، وإيكاردي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبذلك رفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وقلص الفارق الذي يفصله عن المتصدر ليل إلى نقطة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد سانت إتيان عند 39 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات