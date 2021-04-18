ممثل يهزم بطلا للفنون القتالية المختلطة بالضربة القاضية (فيديو)

أسقط الممثل والمدون الأمريكي، جيك بول، مواطنه، بن أسكرين، البطل السابق لاتحاد "بيلاتور" للفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية في نزال بالملاكمة، ضمن بطولة "Triller Fight Club".

وتمكن "المدون" بول من إسقاط خصمه بن أسكرين على أرض الحلبة بضربة قوية قاضية بيمناه في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "Triller Fight Club".

يذكر أن جيك بول اكتسب شهرة وشعبية على موقع "YouTube"، وبعدها سار على خطى شقيقه الممثل والمدون، لوجان بول، وبدأ بتنظيم نزالات استعراضية وفاز في ثلاث مواجهات حتى الآن.

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بينما خاض بن أسكرين، البالغ من العمر 36 عاما، أول نزال له بالملاكمة.

وحقق بن أسكرين، البطل السابق لاتحادي "Bellator" و"ONE FC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، تسعة عشر انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2019، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، الأولى كانت بأسرع ضربة قاضية في تاريخ نزالات (UFC) للفنون القتالية المختلطة، مني بها على يد مواطنه، خورخي ماسفيدال، خلال نحو 5 ثوان فقط، يوم 6 يوليو 2019، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك خلال منافسات دورة (UFC 239).

المصدر: وكالات