سولشار: بوغبا لن يتأثر بالفيلم الوثائقي عن حياته

يثق مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أن لاعبه بول بوغبا، لن يتأثر بالأضواء الإضافية المسلطة عليه عن طريق فيلم وثائقي سيتحدث عن حياته عبر منصبة "أمازون برايم".

ومن المنتظر أن يكون بوغبا، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018، والمنتقل إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، هو محور فيلم وثائقي سيصدر في 2022.

وقال سولشار للصحفيين عند سؤاله عن تأثير الفيلم: "بول تحت الأضواء حتى منذ بدء مسيرته في يونايتد، لذا لا أرى مشكلة في ذلك.. تركيز بول الأساسي هو تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في مسيرته. إنه يريد أن يصبح أفضل لاعب ممكن، ويريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأضاف المدرب النرويجي: "لقد فاز بالفعل بكأس العالم، وأرى أن تركيزه الآن ينصب على الفوز وتقديم أفضل مستوياته مع كرة القدم. أعرف شخصيته. إنه مفعم بالحيوية ويستمد الطاقة من إسعاد الآخرين، لكن تركيزه الأساسي سيتعلق باستمرار فوزه بالمباريات معنا".

وسجل بوغبا، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم الذي ابتلي فيه بالإصابات.

ويستضيف يونايتد، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، منافسه بيرنلي، اليوم الأحد.

وبلغ يونايتد أيضا الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، حيث سيواجه روما الإيطالي هذا الشهر.

المصدر: رويترز