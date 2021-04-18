شاهد.. مدافع بيلباو يصفع ميسي في نهائي كأس إسبانيا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة مثيرة من المباراة التي جمعت ناديي برشلونة وأتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وظهر نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في اللقطة وهو يتعرض لصفعة خفيفة من قبل الظهير الأيسر لنادي بيلباو، يوري بيرشيش.

Yuri pidiendo la Pfizer..

Y al final Messi le vacunó la primera y la segunda dosis. pic.twitter.com/KAdrUICzrD — ℝ𝔸𝕀𝔻𝔼ℝ (@RAIDERFCB) April 18, 2021

Athletic Bilbao player Yuri Berchiche slapped Leo Messi then came back to apologize… pic.twitter.com/6RJqgbIUxp — infosfcb (@infosfcb) April 18, 2021

💥 IMAGEN @elchiringuitotv | Dani García, Yuri... @alexsilvestreSZ nos enseña las 'BATALLAS' de MESSI durante la FINAL de Copa. #ChiringuitoCopapic.twitter.com/g8yHk2Lnsd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2021

وبدا أن ميسي كان غاضبا من تدخل أحد لاعبي بيلباو عليه، ليذهب إليه بيرشيش ويحاول تهدئة "البرغوث"، قبل أن يوجه له صفعة بسيطة على وجهه.

ويبدو أن بيرشيش لم يكن يقصد صفع ميسي، حيث اعتذر عن تصرفه، ولم يحصل على الإنذار، كما أن النجم الأرجنتيني لم يطالب بذلك.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة، بينها ثنائية لميسي.

المصدر: مواقع التواصل