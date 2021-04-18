شاهد.. مدافع بيلباو يصفع ميسي في نهائي كأس إسبانيا
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة مثيرة من المباراة التي جمعت ناديي برشلونة وأتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وظهر نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في اللقطة وهو يتعرض لصفعة خفيفة من قبل الظهير الأيسر لنادي بيلباو، يوري بيرشيش.
Yuri pidiendo la Pfizer..— ℝ𝔸𝕀𝔻𝔼ℝ (@RAIDERFCB) April 18, 2021
Y al final Messi le vacunó la primera y la segunda dosis. pic.twitter.com/KAdrUICzrD
Athletic Bilbao player Yuri Berchiche slapped Leo Messi then came back to apologize… pic.twitter.com/6RJqgbIUxp— infosfcb (@infosfcb) April 18, 2021
💥 IMAGEN @elchiringuitotv | Dani García, Yuri... @alexsilvestreSZ nos enseña las 'BATALLAS' de MESSI durante la FINAL de Copa. #ChiringuitoCopapic.twitter.com/g8yHk2Lnsd— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2021
وبدا أن ميسي كان غاضبا من تدخل أحد لاعبي بيلباو عليه، ليذهب إليه بيرشيش ويحاول تهدئة "البرغوث"، قبل أن يوجه له صفعة بسيطة على وجهه.
JAJAJAJAJAJ padre @yuriberchichepic.twitter.com/6PLj8bfFIW— Aurtenetxe (@Aurtenetxxxe) April 18, 2021
Lionel Messi, Yuri Berchiche #FinalCopaDelReypic.twitter.com/6ViliKkj1S— عمر . (@i3merz) April 17, 2021
ويبدو أن بيرشيش لم يكن يقصد صفع ميسي، حيث اعتذر عن تصرفه، ولم يحصل على الإنذار، كما أن النجم الأرجنتيني لم يطالب بذلك.
وانتهت المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة، بينها ثنائية لميسي.
المصدر: مواقع التواصل