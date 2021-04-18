الكشف عن تشكيلة الأهلي والزمالك في موقعتهما المرتقبة الليلة

كشف حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير، التشكيلة التي سيخوض بها الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في برنامجه التلفزيوني على قناة "OnTime Sports"، إن مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، استقر على تشكيلة "القلعة البيضاء" في مباراة الأهلي.

أحمد شوبير يكشف التشكيل الأقرب لـ الأهلي والزمالك في القمة المنتظرة 🔴⚪️#ONTime_Sports#ملعب_ONTimepic.twitter.com/ojdQDugpcG — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 16, 2021

وأوضح أن تشكيلة الزمالك ضد الأهلي ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح أو محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، أشرف بن شرقي، مروان حمدي.

وأشار شوبير إلى أن كارتيرون ما زال يفاضل بين مروان حمدي وسيف الدين الجزيري حول قيادة هجوم الزمالك ضد الأهلي.

وعن التشكيلة المتوقعة للأهلي، قال شوبير، إن المدرب الجنوب إفريقي للفريق الأحمر، بيتسو موسيماني، استقر بدوره على تشكيلة فريقه لخوض مباراة القمة المرتقبة.

وفي ظل غياب الحارس محمد الشناوي، الذي يعاني من إصابة بفيروس كورونا، فيتوقع شوبير أن تكون تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويحتل نادي الزمالك، صدارة بطولة الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الرابع، الذي يملك في جعبته 3 مباريات مؤجلة، دون احتساب مباراته اليوم ضد الزمالك.

المصدر: "OnTime Sports"