كريس سمولينغ: عائلتي شعرت برعب شديد جراء سطو مسلح

وجه الإنجليزي كريس سمولينغ، مدافع فريق روما الإيطالي لكرة القدم، رسالة شكر للداعمين له عقب تعرضه مع عائلته لسطو مسلح داخل منزلهم في العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سمولينغ لاعب مانشستر يونايتد السابق، وعائلته كانوا نائمين في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، عندما اقتحم رجال مقنعون منزلهم وأجبروه تحت تهديد السلاح على فتح خزنة، وتمت سرقة ساعات ومجوهرات وأشياء ثمينة أخرى.

ونشر كريس سمولينغ (31 عاما) اليوم السبت رسالة شكر للداعمين له عبر صفحته على موقع "تويتر"، وأبلغ عن عدم تعرض أحد لأذى جسدي، جاء فيها: "أود أن أشكر الجميع على تمنياتكم الطيبة ودعمكم! عائلتي على الرغم من شعورها بالرعب الشديد لحسن الحظ لم تتضرر!".

وأضاف: "آمل أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من إيجاد طريقة أكثر جدوى لعيش حياتهم دون التسبب في مثل هذا الأذى والضيق للآخرين".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصيات رياضية للسرقة في الآونة الأخيرة في إيطاليا، فقد تعرض منزل مدرب روما باولو فونسيكا في نوفمبر الماضي، لاقتحام عندما كان هو وعائلته خارج المنزل، وتمت سرقة ساعات وأشياء ثمينة أخرى.

كما تعرض منزل خواكين كوريا مهاجم لاتسيو للسطو، قبل أيام قليلة في روما أيضا.

المصدر: "أ ب"