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الإيراني أزمون يتلقى هدية من حارس مرمى الخصم بعد "خطأ فادح" (فيديو)

الرياضة

الإيراني أزمون يتلقى هدية من حارس مرمى الخصم بعد
Sputnik /Виталий Тимкив
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فرط فريق كراسنودار بفوز كان في متناوله نتيجة أخطاء قاتلة، أمام ضيفه زينيت بطرسبورغ (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك في الجولة 26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين أحرزهما لاعبه ألكسي إيونوف، في الدقيقتين (7 و61)، قبل أن يرتكب حارس مرمى كراسنودار، ماتفي سافونوف، خطأ فادحا في الدقيقة 75 أدى إلى تسجيل المهاجم الإيراني سردار أزمون هدف تقليص الفارق.

ومن ثم أنقذ اللاعب أندريه موستوفوي الضيوف من الهزيمة بتسجيله الهدف الثاني له، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 86، مستفيد من خطأ ارتكبه أحد لاعبي أصحاب الأرض.

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واكتفى كراسنودار بنقطة بعد هذا التعادل، رفع بها إلى 35 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

في المقابل، رفع زينيت بطرسبورغ رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الأول.

المصدر: RT 

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