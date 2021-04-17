شاهد.. المغربي حكيم زيياش يقصي الجزائري رياض محرز من كأس الاتحاد الإنجليزي

قاد اللاعب المغربي حكيم زيياش فريقه تشيلسي إلى مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه مانشستر سيتي إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وأحرز حكيم زيياش هدف الفوز الوحيد للفريق اللندني، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وسيكون نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، على موعد في المباراة النهائية، مع الفائز من اللقاء الذي يجمع فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون، غدا الأحد.

المصدر: RT