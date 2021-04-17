شاهد.. المغربي حكيم زيياش يقصي الجزائري رياض محرز من كأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters /Adam Davy
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قاد اللاعب المغربي حكيم زيياش فريقه تشيلسي إلى مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه مانشستر سيتي إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.
وأحرز حكيم زيياش هدف الفوز الوحيد للفريق اللندني، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.
⚡ HAKIM ZIYECH STRIKES ⚡#EmiratesFACup@ChelseaFCpic.twitter.com/vRv1D8gUy9— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2021
وسيكون نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، على موعد في المباراة النهائية، مع الفائز من اللقاء الذي يجمع فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون، غدا الأحد.
المصدر: RT