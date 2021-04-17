بيبي يرد على الشائعات حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس

صرح قائد فريق بورتو البرتغالي، بيبي، بأن مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، سعيد في يوفنتوس الإيطالي، وذلك ردا على الشائعات المنتشرة حول إمكانية رحيله بحلول نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس صيف 2022، وأشارت عدة مصادر إلى أن "صاروخ ماديرا" سيغادر تورينو بحلول نهاية الموسم الحالي، وتم ربطه حتى بالعودة إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقال بيبي، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "عودة رونالدو إلى البرتغال؟ بصراحة، بالنظر إلى أنني أعرف رونالدو، لا أعلم إذا كان سيتسامح مع الطريقة التي يتحدث بها الكثير من الناس في البرتغال عن كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أن رونالدو سعيد في تورينو. إنه هداف الدوري الإيطالي ومن ينتقدونه لا يعرفون مدى صعوبة تسجيل أكثر من 30 هدفا كل عام".

واختتم بيبي: "ما يستطيع كريستيانو فعله أمر لا يصدق، وآمل أن يبقى هناك لسنوات أخرى، ليمنح الفرح لعشاق كرة القدم ويمثل البرتغال بأفضل صورة كما كان يفعل دائما".

المصدر: وكالات