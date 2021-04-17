دورة مونت كارلو.. تسيتسيباس بسهولة إلى النهائي

بلغ اليوناني، ستيفانوس تسيتسيباس، نهائي دورة مونت كارلو للتنس، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه السهل، اليوم السبت، على البريطاني دانيال إيفانز، بنتيجة 6-2، و6-1.

ونجح تسيتسيباس في إقصاء إيفانز، الذي حقق مفاجأة ضخمة بالإطاحة بالمصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في الدور ثمن النهائي.

See you Sunday 👋@steftsitsipas downs Evans 6-2, 6-1 to book his first ever #RolexMCMasters final appearance! 💥 pic.twitter.com/3hRAx5qjiH — ATP Tour (@atptour) April 17, 2021

وهذا الفوز هو الثالث تواليا لليوناني على إيفانز، بعد نصف نهائي دورة دبي، ودور الـ32 لدورة هامبورغ الألمانية العام الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها تسيتسيباس نصف نهائي دورة مونت كارلو، علما بأنه وصل للمربع الذهبي في البطولات الكبرى ثلاث مرات، وأحرز لقب دورة الماسترز الختامية لعام 2019.

ويلاقي تسيتسيباس، الذي لم يخسر أي مجموعة في الدورة الحالية، الفائز في المباراة بين الروسي أندريه روبليف، الذي أقصى الإسباني رافائيل نادال من ربع النهائي وحرمه من مواصلة المشوار نحو لقبه الثاني عشر في مونت كارلو، والنرويجي كاسبر رود.

المصدر: وكالات