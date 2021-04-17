شاهد.. هدف ميسي الأسطوري في شباك بيلباو قبيل تجدد مواجهتهما الليلة

ضجت مواقع التواصل، بفيديو للهدف الأسطوري لنجم برشلونة، ليونيل ميسي، في شباك أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا في 2015، وذلك قبيل لقاء الفريقين مجددا في نهائي نفس المسابقة الليلة.

واستحوذ الهدف المبهر لميسي في مرمى أتلتيك بيلباو في نهائي العام 2015، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الأكثر تداولا قبل تجدد مواجهة الفريقين في وقت لاحق اليوم السبت.

2. Messi vs Athletic Bilbao 2015 pic.twitter.com/1WX1Sh51e5 — Aizant🐐 x RMA🤍 (@Aizant1) April 16, 2021

Lionel Messi Goal Vs Athletic Bilbao In 2015 🔥🔥



1 Of The GREATEST GOALS EVER ❤ pic.twitter.com/Otm3xZ8RIZ — Messi 🐐 Millie ❤ (@Messi_LM10_) April 17, 2021

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين في 30 مايو من العام 2015، تلاعب ميسي بثلاثة مدافعين في وسط الملعب، ليصل إلى منطقة الجزاء ويخدع المدافع الرابع عبر تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ، ويسدد الكرة في زاوية صعبة على حارس المرمى، موقعا على هدف خرافي في شباك الفريق الباسكي.

Fancam: Lionel Messi's wonder-goal vs Athletic Club Bilbao.



Can he recreate something similar this weekend? pic.twitter.com/fdSgwryn0c — Trey (@FCB_Angad) April 16, 2021

Tomorrow is Barcelona vs Athletic Bilbao in the Copa Del Rey Final, and Messi is beardless where have I seen that before 🤔 pic.twitter.com/jnAcMFK1VY — Zicø ☕ (@Wenger_afc) April 16, 2021

وشكل هدف ميسي في شباك بيلباو، علامة فارقة ومثار اهتمام محبي كرة القدم، لأنه جمع في آن واحد بين فن المراوغة، التحكم في الكرة، سرعة الانطلاق، ودقة التسديد.

وتوج حينها برشلونة بطلا لكأس إسبانيا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: RT