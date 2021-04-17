الروسي روبليف يطيح بنادال من بطولة مونت كارلو

أطاح الروسي أندريه روبليف، المصنف سادسا، بالإسباني رافائيل نادال، الثالث، من بطولة مونت كارلو، وتأهل إلى نصف نهائي ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-2، و4-6، و6-2.

وبعدما خسر مواجهتيه السابقتين أمام الإسباني عامي 2017 في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، و2020 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية، نجح روبليف أمس الجمعة، في السيطرة على مواجهته مع بطل مونت كارلو 11 مرة، حارما إياه من بلوغ دور الأربعة للمرة الـ75 في دورات الألف نقطة للماسترز، التي أحرز فيها ابن الـ34 عاما 35 لقبا من أصل 51 مباراة نهائية.

ويعتبر إقصاء نادال وبلوغ نصف نهائي مونت كارلو، إنجازا لروبليف، إذ لم يسبق للروسي البالغ 23 عاما، الذي كان أكثر اللاعبين فوزا بالألقاب في 2020 (خمسة) والفائز هذا الموسم بدورة روتردام، أن ذهب الى أبعد من الدور الثالث في مونت كارلو من أصل ثلاث مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية.

وسيواجه روبليف في الدور نصف النهائي، النرويجي كاسبر رود، الذي أطاح بحامل اللقب، الإيطالي فابيو فونييني، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-4، و6-3.

المصدر: وكالات