هوفنهايم يوجه ضربة لآمال لايبزيغ في المنافسة على لقب "البوندسليغا"

فوت لايبزيغ فرصة للضغط على بايرن ميونخ، في الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، بعد تعثره بنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه هوفنهايم، أمس الجمعة.

وكان الانتصار سيجعل لايبزيغ صاحب المركز الثاني على بعد نقطتين من البايرن، لكن الفريق خرج بخيبة أمل من المباراة.

وترك هذا التعادل، لايبزيغ برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي سيتقابل مع مضيفه فولفسبورغ في وقت لاحق اليوم السبت، لحساب المرحلة الـ29 من "البوندسليغا".

أما هوفنهايم، فقد تقدم مركزا إلى المرتبة 11، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة.

المصدر: وكالات