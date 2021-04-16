النجم الصاعد فودين غاضب من "تغريدة" إعلان الحرب على مبابي

أبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، غضبه الشديد من "تغريدة" نشرت عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بعد بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

ونشر الحساب الرسمي لفودين على "تويتر" عقب المباراة صورة للاعب مدون عليها: "مبابي هل أنت مستعد؟"، في رسالة تحد للفرنسي كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، الخصم المقبل لمانشستر سيتي في الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فيل فودين البالغ من العمر 20 عاما، ووكلاؤه لم يكونوا سعداء بلهجة "التغريدة"، حيث بدا الأمر وكأنه يبدأ التحدي مع مبابي.

وأضافت الصحيفة أن فودين طالب بسرعة إزالة التغريدة، ولكن المنشور لاقى قبلها الكثير من التفاعل والردود من المتابعين.

وسيناقش وكلاء فودين خطواتهم التالية، ومن الوارد أن ينهوا العلاقة مع الشركة التي تدير حسابات النجم الإنجليزي الشاب.

وقالت شركة "تن تويس ميديا" التي نشرت التغريدة، في بيان: "نشعر بالحزن من الوضع الحالي.. اعتمدنا عملية تتطلب الموافقة المسبقة على جميع المنشورات من العملاء، ولا توجد استثناءات".

وواصلت: "لقد تمت الموافقة عليها دائما.. كان هذا صحيحا منذ أربع سنوات، ولا يزال صحيحا حتى اليوم.. فيل فودين لاعب وشخص مميز، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

ولم توضح الشركة، ما إذا كانت الـ"تغريدة" الملغية قد تمت الموافقة عليها أم لا.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي، في مباراة الذهاب، يوم 28 أبريل الحالي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، بينما ستقام مباراة الإياب في الرابع من مايو المقبل، على ملعب "الاتحاد".

المصدر: وكالات