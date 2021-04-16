لاعب عربي في تشكيلة الأسبوع المثالية لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن التشكيلة المثالية بعد انتهاء مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

ودخل اللاعب الجزائري رياض محرز، وزميله في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم الصاعد الإنجليزي فيل فودين، في التشكيلة التي أعلن عنها "اليويفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، والتي جاءت كالتالي:

لحراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)

لخط الدفاع: الإسباني ناتشو (ريال مدريد)، الكونغولي مبيمبا (بورتو)، الألماني جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)، الفرنسي لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ)، النمساوي دافيد ألابا (بايرن ميونخ)

لخط الوسط: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الإنجليزي جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)

لخط الهجوم: الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ).

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وسجل رياض محرز وفيل فودين هدفي مامشستر سيتي في مرمى مضيفه بوروسيا دورتموند (2-1) يوم الأربعاء، ليقودا الفريق الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"