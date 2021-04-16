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نيمار يخطف جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

نيمار يخطف جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا
AFP /FRANCK FIFE
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يعلن اليوم الجمعة فوز البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، فوز البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق نيمار على كل من منافسيه، مواطنه كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد، والألماني إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

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ونجح نيمار في قيادة فريقه باريس سان جيرمان للتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ الألماني، حامل اللقب، بعد الفوز عليه ذهابا (3-2) في عقر داره، يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري،  على ملعب "أليانز أرينا"، قبل أن يخسر بهدف في مباراة الإياب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

وسيكون باريس سان جيرمان على موعد مع مانشستر سيتي، يوم 28 من أبريل الجاري، في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات 

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