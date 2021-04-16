تصادم في تجارب سباق "إيميليا رومانيا" ومرسيدس يتصدر

اصطدمت سيارتا سائق "رد بول"، سيرجيو بيريز، وممثل فريق "ألباين"، ستيبان أوكون، خلال جولة التجارب لسباق جائزة "إيميليا رومانيا"، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1".

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث الذي وقع بين سياراتي الفرنسي أوكون، والمكسيكي بيريز، بسبب مشكلة فنية تلفزيونية.

وقال رئيس فريق "رد بول"، كريستيان هورنر: "على ما يبدو أن أوكون كان بطيئا وكان سيرجيو سريعا جدا وحدث احتكاك بين السيارتين عند المنعطف (الخامس) كما يتضح.. لم أشاهد حتى الآن إعادة للحادث".

ويجري المشرفون على السباق، تحقيقا في الحادث بحضور السائقين وممثلي الفريقين بينما يتولى الفنيون إصلاح السيارتين.

وأنهى سائق مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، الجولة متفوقا على الجميع، بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.564 ثانية، متقدما مباشرة على زميله البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الذي تخلف عنه بفارق 0.041 ثانية.

وكان هاميلتون صاحب الإنجازات الهائلة، فاز بهذا السباق في الموسم الماضي.

واحتل سائق "رد بول" الثاني، الهولندي ماكس فرستابن، المركز الثالث بفارق 0.058 عن مركز الصدارة.

وكان فرستابن، أقرب المنافسين إلى هاميلتون في سباق البحرين الافتتاحي، عندما انطلق من المركز الأول واحتل المركز الثاني بعد السائق البريطاني في نهاية السباق.

المصدر: رويترز