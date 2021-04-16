الحكم الذي تم استبداله في "الكلاسيكو" يرد على تصريحات مدرب برشلونة (فيديو)

علق الحكم الدولي ماتيو لاهوز، على التصريحات التي أطلقها الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، حول التحكيم الإسباني، وذلك عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد في "الكلاسيكو"، السبت الماضي.

وأسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة لقاء "الكلاسيكو" للحكم الدولي ماتيو لاهوز (44 عاما)، ولكن بعدما تعرض لإصابة، قررت لجنة الحكام استبداله بالحكم الدولي جيل مانزانو (37 عاما).

وشهدت المباراة حالة جدلية، طالب فيها لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعي أن الفرنسي فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد، أمسك بذراع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم جيل مانزانو أمر بمواصلة اللعب، ولم يلجأ إلى تقنية الفيديو "VAR".

وخرج رونالد كومان بتصريحات نارية ضد التحكيم الإسباني، حيث شكك في نزاهة تقنية الفيديو، كما شدد على أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء واحدة على الأقل في المباراة.

وقال ماتيو لاهوز في تصريحات أدلى بها لإذاعة "كادينا كوبيه" ردا على كومان: "لست ممن يتابع تصريحات رونالد كومان وانتقاده للحكام، ليس لدي وقت أضيعه على هذه الأشياء".

وأضاف: "لا يوجد حكم يحكم المباريات حسب رغباته، نحن نحكم حسب ما نراه، كل ما نريده هو أن نقوم بعملنا على أكمل وجه، وقد تطورنا على مر السنين ولازلنا نتطور".

المصدر: "sport360"