حارس الهلال السعودي المعيوف يرتكب خطأ "كوميديا" في دوري أبطال آسيا (فيديو)

ارتكب الحارس عبد الله المعيوف، خطأ فادحا في مباراة فريقه الهلال السعودي ضد أجمك الأوزبكستاني، أمس الخميس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 11، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، أعاد مدافع الهلال الكرة إلى حارس مرماه المعيوف، الذي تعامل معها بطريقة غريبة، بعدما حاول إبعادها عن منطقة الجزاء، حيث سدد كرة ضعيفة، لتستقر أمام مهاجم نادي أجمك، ظفر بولفونوف، الذي وضعها في الشباك بلمسة واحدة.

وسارعت الجماهير الهلالية والسعودية إلى التعليق على الخطأ الفادح للمعيوف، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال التعبير عن غضبها الكبير مما قام به، فيما طالب البعض بإعادة النظر بوضعه حاميا لعرين الهلال ومنتخب السعودية.

آخر (3) أهداف إستقبلها #الهلال

كلها بأخطاء عبدالله المعيوف للأسف ❌



ـ عرضية سعود رغم انه واقف بجانب القائم

ـ تمريره سيئة رغم انه بموقف ممتاز للتمرير

ـ تعامل سيئ مع العرضيه بصدها للعمق

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انا اكثر من دعم #المعيوف سابقًا

لكن استمراره اساسي بالمباريات القادمه

ماهي إلا مجاملة والله pic.twitter.com/DNiRYf1FCJ — ميريل (@i0_119) April 16, 2021

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

المصدر: مواقع التواصل