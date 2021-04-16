أول تعليق من بيراميدز على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

رد نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، على تصريحات نجم الفريق، رمضان صبحي، برغبته في العودة من جديد إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المحلية، عن مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، رفض ذكر اسمه، قوله إن صبحي لن توقع عليه أي عقوبات بشكل نهائي لظهوره في برنامج تلفزيوني، لأن اللاعب حصل على إذن مسبق من إدارة النادي بالتواجد في البرنامج.

وأضاف: "بالنسبة لإعلان رمضان برغبته في العودة للنادي الأهلي، فهذا أمر طبيعي، خاصة أن اللاعب ابن من أبناء النادي الأهلي، وحديثه حول هذا الأمر كان بمنتهي الاحترام بعد تصريحاته بأنه لن يرحل إلا بعد الحصول على موافقة نادي بيراميدز".

وكان صبحي انضم لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من هادرسفيلد الإنجليزي، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد حتى العام 2025.

المصدر: "الوطن سبورت"