تعرف على الأندية المتأهلة إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي (فيديو)

أكمل فريق فياريال الإسباني عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي إثر فوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب، مساء يوم الخميس.

وأحرز ثنائية الفريق الإسباني "الغواصات الصفراء" كل من المهاجمين، باكو ألكاسير وجيرارد مورينو، في الدقيقتين (36 و43) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكرواتي ميسلاف أورسيتش هدف فريقه الوحيد، بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال.

وجدد فياريال بذلك فوزه على دينامو زغرب، بعد تغلبه عليه ذهابا أيضا، بهدف وحيد، قبل أسبوع، في عقر داره.

وضرب فياريال موعدا في المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية، مع فريق أرسنال الإنجليزي الذي اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة، وذلك بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب قبل أسبوع، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

أما المباراة الثانية فستجمع الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" وروما الإيطالي "الذئاب"، اللذين بلغا الدور نفسه، على حساب كل من غرناطة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي على الترتيب.

وستقام مباراتا الذهاب ضمن الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يوم الخميس 29 أبريل الجاري، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

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مانشستر يونايتد (إنجلترا) – روما (إيطاليا)

فياريال (إسبانيا) – أرسنال (إنجلترا)

بينما ستقام مباراتا الإياب يوم 6 مايو المقبل، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

أرسنال (إنجلترا) – فياريال (إسبانيا)

روما (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا).

المصدر: RT