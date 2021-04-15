زوجة راموس متحدثة عنه: الأطفال حبسوه في الغرفة.. أغلقوا الباب عليه وأضاعوا المفتاح

تحدثت عارضة الأزياء الإسبانية، بيلار روبيو، زوجة قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، عن العزلة الذاتية لمدافع الفريق الملكي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية بيلار روبيرو في مقابلة مع "El Hormiguero"، مازحة: "سيرخيو في غرفة مغلقة، الذي حدث أن الأطفال أغلقوا الباب عليه من الخارج، ولم نتمكن من العثور على المفتاح (مبتسمة). حتى الآن الأمور جيدة. أنا والأولاد بخير، اختباراتنا سلبية. فقط أنا مستاءة قليلا لأنني لا أستطيع الخروج إلى الشارع".

يذكر أن الشكوك تحوم حول استمرار سيرخيو راموس (35 عاما) مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولم يمدده بعد.

وشارك الماتادور راموس في 15 مباراة بقميص "الميرينغي" في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وسجل هدفين.

المصدر: وكالات