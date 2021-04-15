شاهد.. رئيس الشيشان قديروف يصارع مقاتل "UFC" حمزة تشيمايف

يخوض السويدي، حمزة تشيمايف، مقاتل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، معسكرا تدريبا في جمهورية الشيشان الروسية، لاستعادة لياقته البدنية بعد إصابة حادة بفيروس كورونا.

ونشر حمزات، المنحدر من أصول شيشانية، مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وهو يصارع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، خلال حصة تدريبية، وعلق عليه: "التدريبات تسير على قدم وساق تحت قيادة رئيس جمهورية الشيشان".

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ورد قديروف على "تدوينة" المقاتل: "حقيقة، حمزة هو أفضل من أنجبته الطبيعة!".

وحقق حمزة تشيمايف (26 عاما) 9 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 3 تحت رعاية اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، ولكنه لم يشارك في أي نزال منذ 19 سبتمبر 2020، بعد تعرضه لإصابة حادة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: وكالات