بايرن ميونخ قد يحرر أليغري من "لعنة" رونالدو

كشفت شبكة "سبورت ميدياست"، اليوم الخميس، أن مسؤولي بايرن ميونخ يفكرون في التعاقد مع ماسيميليانو أليغري، المدرب الأسبق ليوفنتوس، في الموسم المقبل، في حالة الاستغناء عن هانز فليك.

وأخفق بايرن ميونخ في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خروجه من الدور ربع النهائي، على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ودع العملاق البافاري مسابقة كأس ألمانيا أيضا، هذا الموسم.

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وأشارت "سبورت ميدياست" إلى أن جوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ، أثار إعجاب مسؤولي بايرن ميونخ، لكنهم مقتنعون بشكل أكبر بقدرات أليغري.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن بايرن ميونخ سيتخذ قراره النهائي بشأن مدرب الفريق في الموسم الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم يتول ماسيميليانو أليغري (53 عاما) قيادة أي ناد منذ الرحيل عن يوفنتوس في عام 2019، كما أنه رفض عرضا مغريا من ريال مدريد.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن مدرب يوفنتوس الأسبق نصح رئيس النادي أندريا آنييلي بالتخلص من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي أنه يعيق نمو الفريق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن أليغري قبل رحيله بنهاية الموسم (2018-2019) عن "السيدة العجوز"، قد ترك نصيحة لأندريا أنييلي ببيع البرتغالي "تخلص من رونالدو إنه يعيق نمو الفريق والنادي".

المصدر: وكالات