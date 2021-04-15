ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد خروج "الفتى الذهبي" وصلاح

خرج متصدر ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2020-2021)، النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مع فريقه بوروسيا دورتموند، من الدور ربع النهائي للبطولة.

وأخفق إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" في هز شباك مضيفه مانشستر سيتي (1-2) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، ليودع البطولة مع فريقه بوروسيا دورتموند من الدور ربع النهائي.

إقرأ المزيد

ويحتفظ النجم النرويجي الشاب (20 عاما) حتى الآن بصدارة ترتيب هدافي "التشامبيونز ليغ" برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه وصيفه النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن هالاند سجل 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا المعدل من الأهداف في تاريخ البطولة، خلال 14 مباراة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، الذي وصل إلى الرقم نفسه من الأهداف خلال (24 مباراة)، وأسطورة يوفنتوس الإيطالي المعتزل أليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، والهولندي المعتزل رود فان نيستلروي (27 مباراة)، والإيطالي المعتزل فيليبو إنزاغي (28 مباراة).

إقرأ المزيد

كما أصبح هالاند أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وعمره 20 عاما و231 يوما، متخطيا كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما.

واكتفى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بستة أهداف في الموسم الحالي للبطولة، قبل أن يخرج مع "الريدز" على يد ريال مدريد.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الثمانية البطولة:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – برصيد 10 أهداف

إقرأ المزيد

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – برصيد 8 أهداف

3- الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس) – برصيد 6 أهداف

- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – برصيد 6 أهداف

- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 5 أهداف

- الفرنسي أوليفيه جيرو (تشيلسي) – برصيد 6 أهداف

- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – برصيد 6 أهداف

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – برصيد 6 أهداف

إقرأ المزيد

9- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

- البرتغالي سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – 5 أهداف

- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 5 أهداف

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 5 أهداف

14- الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – 4 أهداف

- الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

إقرأ المزيد

- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 4 أهداف

- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 4 أهداف

- النرويجي توكماك نغوين (فيرينتسفاروش) – 4 أهداف

- الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونيخ) – 4 أهداف

- الهنغاري دومينيك سوبوسلاي (ريد بول سالزبورغ) – 4 أهداف

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 4 أهداف

- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف.

المصدر: وكالات