لجنة الأخلاق السعودية تصدر قرارها بشأن المهاجم المغربي حمد الله

برأت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، من تهمة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفيصلي، وليد الأحمد.

وقالت لجنة الأخلاق في بيانها: "بعد التحقيق مع لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، وبعد سماع أقوال لاعب الفيصلي وليد عبد الوهاب الأحمد، الذي أفاد بأن ما قام به لاعب النصر يحدث بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتادا وأن اللمس كان في أسفل الظهر، وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه، وأنه يراه أمرا طبيعيا، فإن اللجنة اكتفت بما قامت به من تحقيقات".

وتابع البيان: "عدم ثبوت مخالفة لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله للمادة (81-6-4) من لائحة الانضباط والأخلاق".

واكتفت اللجنة بإيقاف حمد الله لمباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك بسبب قيامه بارتكاب "سلوك غير رياضي بعد نهاية مباراة النصر والفيصلي، وفقا للفيديو المصور من الناقل الرسمي".

وكانت اللجنة، استدعت حمد الله يوم الاثنين الماضي، بعد أن قررت إيقافه لمدة 15 يوما، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، وهو اللقاء الذي خسره "العالمي" بنتيجة 0-1.

ويعيش حمد الله موسما مضطربا من حيث المستوى، حيث خاض 16 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 8 أهداف وصنع 4.

المصدر: وكالات