غوارديولا يعلق على تأهل "السيتي" لنصف نهائي دوري الأبطال

يريد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تحقيق المزيد بعد بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب تكرار فوزه 2-1 على بوروسيا دورتموند، أمس الأربعاء.

وودع "السيتي" المسابقة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة غوارديولا، الذي لم يحصد لقب البطولة منذ فترته في برشلونة قبل عشرة أعوام، وأكد المدرب الإسباني، أن عدم بلوغ الدور قبل النهائي كان سيعد بمثابة "الفشل".

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وقال غوارديولا بعد بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الثامنة في مسيرته التدريبية "هذا شعور مذهل. هذه هي المرة الثانية التي نبلغ فيها (مانشستر سيتي) الدور قبل النهائي، لذا فالنادي لا يملك تاريخا كبيرا في هذه المسابقة".

وتابع: "بالنسبة للنادي فهذا أمر مهم، لا يمكننا إنكار ذلك. على الجانب النفسي فبالنسبة لنا جميعا عبور هذه اللحظة (دور الثمانية) كان ضروريا".

وأضاف: "الآن نريد تحقيق المزيد. نعلم مدى صعوبة (المنافس في الدور قبل النهائي) باريس سان جيرمان. لقد أخرج بايرن ميونيخ. سنرى ماذا سيحدث. لكن بالنسبة للنادي وللاعبين فهذه لحظة مهمة".

وتأهل "السيتي" إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند، بنفس النتيجة (2-1) ذهابا وإيابا.

المصدر: وكالات