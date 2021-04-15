بعد أن أحرجه رونالدو.. مدافع أتالانتا يتلقى هدية خاصة من زملائه (فيديو)

أثار مدافع أتالانتا، الألماني روبن جوسينس، جدلا واسعا، بعد أن صرح بأن نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وضعه في موقف محرج، عندما رفض منحه قميصه بعد نهاية مباراة فريقيهما في عام 2019.

وقال اللاعب الألماني عن الواقعة: "بعد المباراة ضد يوفنتوس، حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو، وذهبت إليه بعد صافرة النهاية، حتى أنني لم أذهب للجمهور للاحتفال (بالفوز 3-0).. لكن رونالدو لم يقبل طلبي.. لم ينظر إلي وقال فقط: لا".

وواصل: "شعرت بالإحراج حقا، في تلك اللحظة عندما يحدث لك شيء محرج، تنظر حولك لترى ما إذا كان هناك شخص قد لاحظ ذلك، حاولت أن أخفي هذا الأمر حينها".

Hans Hateboer bought Robin Gosens a Cristiano Ronaldo shirt to make up for him being rejected after a game 😂 pic.twitter.com/eCBp8NSumN — Conor Clancy (@ConJClancy) April 13, 2021

Помните историю про игрока «Аталанты» Робина Госенса, которому Роналду не захотел отдавать футболку?



😁 Партнеры по клубу решили поддержать немца – и сами подарили ему майку Криша!



Настоящие друзья всегда придут на помощь! 🤣 pic.twitter.com/4YBeM4zlle — Sports.ru (@sportsru) April 15, 2021

وبعد أيام قليلة من تناقل واقعة جوسينس هذه مع رونالدو على نطاق واسع في وسائل الإعلام، قرر الهولندي هانز هاتيبور، وبعض اللاعبين الآخرين في فريق نادي أتالانتا، تحقيق حلم زميلهم، واشتروا له قميص رونالدو.

وظهر هاتيبور في مقطع فيديو، وهو يقدم هدية لزميله جوسينس، وعندما فتحها الأخير، لم يستطع تمالك نفسه، ودخل في نوبة ضحك.

المصدر: Sports.ru+ مواقع التواصل