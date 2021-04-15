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قناة إيرانية تقطع بث قمة في الدوري الإنجليزي 100 مرة بسبب الحكم المساعد (صور)

الرياضة

قناة إيرانية تقطع بث قمة في الدوري الإنجليزي 100 مرة بسبب الحكم المساعد (صور)
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قطعت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية، البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أكثر من 100 مرة، لتجنب ظهور الحكم المساعد.

وضم طاقم تحكيم المباراة، عنصرا نسائيا، بتواجد مساعدة الحكم، سيان ماسي إليس، التي كانت بطلة الواقعة الغريبة على شاشات التلفزيون الإيراني.

واضطرت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية إلى قطع بث المباراة، أكثر من 100 مرة، لتجنب إظهار السيقان العارية لسيان ماسي إليس.

وبدلا من ذلك، أظهرت القناة الرسمية للجمهورية الإسلامية، للمشاهدين الإيرانيين، صورة لملعب توتنهام  والشوارع الخلفية له، في محاولة لتجنب ظهور ماسي إليس، التي كانت ترتدي سروالا قصيرا على غرار الحكام الرجال.

وأثار هذا التصرف موجة عارمة من الدهشة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن القناة الإيرانية كانت تلجأ لعرض لقطة عامة للملعب كلما ظهرت مساعدة الحكم أمام الكاميرا.

وأرفقت صحيفة "ديلي ميل"، تقريرا لها عن الواقعة بتغريدة طريفة لأحد الرواد، الذي كتب مازحا، إنه يأمل أن يستمتع المشاهدون الإيرانيون بالعرض الجغرافي (في إشارة إلى صورة الملعب).

ولا تسمح السلطات الإيرانية بعرض امرأة ترتدي ملابس قصيرة أو مكشوفة الشعر على القنوات التلفزيونية التي تديرها الدولة.

وكان مانشستر يونايتد، حقق فوزا ثمينا على مضيفه توتنهام، بنتيجة 3-1.

المصدر: ديلي ميل

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