قناة إيرانية تقطع بث قمة في الدوري الإنجليزي 100 مرة بسبب الحكم المساعد (صور)

قطعت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية، البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أكثر من 100 مرة، لتجنب ظهور الحكم المساعد.

وضم طاقم تحكيم المباراة، عنصرا نسائيا، بتواجد مساعدة الحكم، سيان ماسي إليس، التي كانت بطلة الواقعة الغريبة على شاشات التلفزيون الإيراني.

Iranian state TV cut away from live coverage of the Tottenham vs. Manchester United game more than a hundred times to avoid showing female assistant referee Sian Massey-Ellis.



Wow. pic.twitter.com/50LYneh7BG — MansionBet (@MansionBet) April 15, 2021

واضطرت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية إلى قطع بث المباراة، أكثر من 100 مرة، لتجنب إظهار السيقان العارية لسيان ماسي إليس.

Each time assistant referee Sian Massey-Ellis appeared on screen during the Tottenham and Manchester United Premier League match on Sunday, Iran’s state TV broadcasters veered their cameras.https://t.co/RXV1vnUxYepic.twitter.com/zecvCXV5Kc — Arab News Japan (@ArabNewsjp) April 15, 2021

وبدلا من ذلك، أظهرت القناة الرسمية للجمهورية الإسلامية، للمشاهدين الإيرانيين، صورة لملعب توتنهام والشوارع الخلفية له، في محاولة لتجنب ظهور ماسي إليس، التي كانت ترتدي سروالا قصيرا على غرار الحكام الرجال.

Iranian state TV cut away from live coverage of the Tottenham vs. Manchester United game more than a hundred times to avoid showing female assistant referee Sian Massey-Ellis. https://t.co/pfBrwzIOBnpic.twitter.com/FrnQoJUw9E — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 14, 2021

وأثار هذا التصرف موجة عارمة من الدهشة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن القناة الإيرانية كانت تلجأ لعرض لقطة عامة للملعب كلما ظهرت مساعدة الحكم أمام الكاميرا.

وأرفقت صحيفة "ديلي ميل"، تقريرا لها عن الواقعة بتغريدة طريفة لأحد الرواد، الذي كتب مازحا، إنه يأمل أن يستمتع المشاهدون الإيرانيون بالعرض الجغرافي (في إشارة إلى صورة الملعب).

ولا تسمح السلطات الإيرانية بعرض امرأة ترتدي ملابس قصيرة أو مكشوفة الشعر على القنوات التلفزيونية التي تديرها الدولة.

وكان مانشستر يونايتد، حقق فوزا ثمينا على مضيفه توتنهام، بنتيجة 3-1.

المصدر: ديلي ميل