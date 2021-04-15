شاهد.. كيف احتفل الخليفي ولاعبو سان جيرمان بعد إطاحتهم بالبايرن

حجز باريس سان جيرمان، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إقصائه حامل اللقب بايرن ميونيخ من الدور ربع النهائي.

ورغم خسارة الفريق الباريسي بنتيجة 0-1 أمام ضيفه البافاري في مباراة الإياب في العاصمة الفرنسية، فقد تأهل للمربع الذهبي بفضل فوزه ذهابا 3-2.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان على "إنستغرام"، شريط فيديو وصورا تظهر جانبا من احتفالات اللاعبين والطاقم الإداري بهذا الإنجاز، حيث ظهر مالك الفريق، القطري ناصر الخليفي، وهو يعانق ويهنئ لاعبيه وفي مقدمتهم النجم كيليان مبابي.

كما ظهر بعض لاعبي سان جيرمان وهم يرقصون في غرفة تغيير الملابس احتفالا بالتأهل، وقاد الاحتفالات المدافع بيرسنيل كيمبيمبي، ومبابي، اللذان رقصا بصحبة لاعب الوسط إدريسا جايي، فيما قام أعضاء الجهاز الفني بسكب زجاجات المياه على مبابي أثناء الرقص.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان سيواجه في الدور نصف النهائي، مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب بوروسيا دورتموند، بفوزه عليه 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT