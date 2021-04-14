السد القطري ينجو من الهزيمة أمام فولاد الإيراني

نجا فريق السد القطري من الهزيمة أمام ضيفه فولاد خوزستان الإيراني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووضع المهاجم البرازيلي لوسيانو بيريرا الفريق الإيراني في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 61، ورد عليه المدافع القطري خوخي بوعلام بهدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على أستاد "آزادي" في الهند.

كما ساد التعادل المواجهة الثانية ضمن هذه المجموعة بين فريقي الوحدات الأردني والنصر السعودي، ولكن من دون أهداف.

المصدر: RT