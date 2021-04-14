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شاهد.. الجزائري رياض محرز يرد التحية لبوروسيا دورتموند

الرياضة

شاهد.. الجزائري رياض محرز يرد التحية لبوروسيا دورتموند
Reuters /Wolfgang Rattay
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أدرك فريق مانشستر سيتي التعادل أمام مضيفه فريق بوروسيا دورتموند في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (17 عاما) هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك اللاعب الجزائري رياض محرز التعادل للفريق الإنجليزي بهدف سجله من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 55 من زمن اللقاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند. 

المصدر: RT 

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