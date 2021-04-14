تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين التابعة له، قررت تأجيل لقاء الأهلي والزمالك مواليد 1999 الفاصلة لتحديد بطل الدوري بعد تعادلهما بالنقاط.

وحدثت بين قطبي الكرة المصرية في قطاع الشباب ولتحديد بطل دوري الجمهورية (مواليد 1999)، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين في الأول من شهر أبريل الحالي، تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين بعدد النقاط.

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف واحد خلال اللقاء الذي أُقيم بفرع الأهلي بمدينة نصر، يوم الأحد الماضي، وبعد المباراة اشتعلت الأزمة بسبب تحديد من الفائز بلقب دوري الشباب مواليد 1999.

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وبدأت الأزمة عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك اتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الاكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

ويعتبر الأهلي أنه هو بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك في المواجهات المباشرة بعد التساوي بالنقاط، في المقابل يرى الزمالك بأنه هو الفائز باللقب لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزا ببطولة الدوري.

واحتفل الأهلي والزمالك بالفوز بلقب الدوري، حيث بدأ الأمر عندما احتفل لاعبو الفريق الأبيض بعد نهاية المباراة بالتتويج، وبعدها طالب الجهاز الفني للأهلي لاعبيه بالاحتفال باللقب، اعتقادا منهم بأن الفريق الأحمر حسمه بالمواجهات المباشرة والتي يتفوق فيها على الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة، لحل هذه الأزمة، إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري، لتحديد بطل دوري الجمهورية، لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة.

المصدر: وكالات