بعد حرب "التغريدات".. رسميا "UFC" يؤكد إقامة النزال "الثأري" بين ماكغريغور وبوارييه

أكد اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، إقامة النزال "الثأري" الثالث بين الأمريكي داستن بوارييه والإيرلندي كونور ماكغريغور، في موعده يوم 10 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة.

وقال اتحاد "UFC" عبر صفحته الرسمية أن النزال الثالث "الثأري" بين داستن بوارييه وكونور ماكغريغور، سيكون الرئيسي يوم 10 يوليو المقبل، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

💎🇮🇪 Третий бой Дастина Порье и Конора МакГрегора возглавит кард турнира UFC 264 на T-Mobile арене в Лас Вегасе! Опубликовано UFC Среда, 14 апреля 2021 г.

وجاء ذلك بعد أن أعلن كونور ماكغريغور انسحابه من النزال ضد غريمه بوارييه، يوم الاثنين الماضي، على خلفية حرب كلامية بينهما عبر "تغريدات" على موقع "تويتر".

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وكتب كونور ماكغريغور في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنت متخلف منذ الولادة. لماذا تتهرب؟ أنت، اللعنة، متخلف ذو دماغ ميت. 500 ألف من دون خطة، تماسكوا بقوة. أحمق. أنت، على ما يبدو، تعرفت للتو على المال الوفير. بالمناسبة، النزال ملغي. سأجد شخصا آخر لمواجهته في العاشر من يوليو. حظا سعيدا مع عقدك القديم، يا فتى".

وجاء رد فعل ماكغريغور بعد عدة تغريدات من قبل الجانبين، بدأت بإعلان بوارييه عن عدم وفاء الإيرلندي بوعد قطعه على نفسه بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجمعية الخيرية للمقاتل الأمريكي، قبل نزالهما الذي خسر فيه كونور بالضربة الفنية القاضية، يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ورد بوارييه على "تغريدة" المقاتل الإيرلندي الأخير عن إلغاء النزال بكلمة واحدة، عبر حسابه: "حسنا"، وأرفق الـ"تغريدة" بمقطع فيديو للمشهد الذي أسقط فيه ماكغريغور في نزالهما الثاني.

يذكر أن ماكغريغور تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

المصدر: وكالات