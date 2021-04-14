ليفربول يحتفي بهدف صلاح العالمي قبيل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

احتفى حساب نادي ليفربول في "تويتر"، بالهدف الرائع الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك تشيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

ونشر الحساب فيديو لهدف صلاح، اليوم الأربعاء (14 أبريل)، الذي يصادف الذكرى الثانية لتسجيل الفرعون المصري أحد أجمل الأهداف في مسيرته الاحترافية في شباك تشيلسي.

هدف خيالي من الملك! 🤯



سجل @MoSalah هذا الهدف الرائع أمام تشيلسي في مثل هذا اليوم منذ عامين ⚽️pic.twitter.com/fNpvgO6Ljs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2021

وكتب حساب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "هدف خيالي من الملك!.. سجل محمد صلاح هذا الهدف الرائع أمام تشيلسي في مثل هذا اليوم منذ عامين".

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وقاد صلاح حينها فريقه للانتصار على تشيلسي بهدفين نظيفين، حيث أحرز النجم المصري هدفا أكثر من رائع في شباك الحارس الإسباني كيبا، بتسديدة صاروخية أبهرت مشجعي ليفربول.

وبدا الأمر باستلام المصري لكرة طولية من المدافع فيرغيل فان دايك في الجهة اليمنى، ليخترق بها دفاع تشيلسي بعرض الملعب، قبل أن يفاجئهم بتسديدة صاروخية.

ولم يستطع كيبا، أغلى حارس في العالم، التعامل مع الكرة، لتعانق شباكه.

وجاء نشر الفيديو، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة والمصيرية التي سيخوضها ليفربول أمام ضيفه ريال مدريد في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بأن الريال فاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: حساب ليفربول + RT