شاهد.. لاعبون يفطرون أثناء مباراة رسمية على أرض الملعب في أول أيام رمضان

استغل بعض لاعبي فريقي "جيرسون سبور" وضيفه "أنقرة كيجي أورين" أمس الثلاثاء، توقف المباراة للحظات بسبب إصابة أحد زملائهم تزامنا مع موعد أذان المغرب، للإفطار في أول أيام رمضان.

ورصدت عدسات الكاميرات عددا من اللاعبين وهم يفطرون على أرض الملعب، أثناء توقف المباراة، على تمر وموز وماء.

ويظهر في مقطع فيديو عدد من لاعبي فريق "أنقرة كيجي أورين" يجلسون بالقرب من بعضهم وهم يفطرون، فيما اقترب أحد لاعبي الفريق المنافس جيرسون سبور حتى يفطر معهم.

وتغلب فريق "جيرسون سبور" على ضيفه "أنقرة كيجي أورين" بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم.

وواصل جيرسون سبور تربعه على عرش ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد فريق أنقرة كيجي أورين عند 49 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم.

المصدر: وكالات