مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة "نيمار الجديد"

كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن مانشستر سيتي بات قريبا جدا من ضم البرازيلي الشاب كايكي دا سيلفا تشاجا، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، والملقب بنيمار الجديد.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن الاتفاق تم بين الناديين، في انتظار توقيع اللاعب على العقود، قبل الانتقال لمانشستر سيتي في صيف 2022.

وأوضح رومانو، أن فلومينينسي سيحصل على 10 ملايين يورو مقابل بيع تشاجا البالغ من العمر 17 عاما، إضافة إلى نسبة من بيعه مستقبلا.

وقد أشاد جيلهيرمي توريس، مدرب فلومينينسي تحت 17 عاما، بلاعب مانشستر سيتي المستقبلي، وقال: "تشاجا يتميز كثيرا بجودته الفنية، خاصة من الناحية الفردية، وكذلك جودته أمام المرمى".

وسيكون تشاجا في حال إتمام الصفقة رابع لاعب برازيلي في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا، المدرير الفني للفريق الإنجليزي، إلى جانب كل من إيدرسون وغابرييل جيسوس وفرناندينيو، لكن الأخير سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والأقرب أنه سيرحل.

المصدر: وكالات