الحكم الألمانية "التاريخية" شتاينهاوس تقترن بنظيرها الإنجليزي

تزوجت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، التي أصبحت أول امرأة تدير مباراة لكرة القدم في بطولة محلية كبرى للرجال، من الحكم الإنجليزي هاورد ويب، الذي أدار نهائي مونديال 2010.

ودخلت شتاينهاوس التاريخ في العام 2017، بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم، وباتت الآن تحمل اسم شتيانهاوس-ويب بعد أن تزوجا الشهر الفائت.

وقالت في حديث مع موقع "سبورت1" الألماني: "إننا سعيدان للغاية"، فيما أفادت صحيفة "بيلد" العريقة، بأنهما تزوجا بغياب الشهود والحضور ولم يذهبا في رحلة لشهر العسل، بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وبعد إشرافها على 23 مباراة في الدوري الألماني، اعتزلت شتاينهاوس-ويب (42 عاما) التحكيم بعد قيادتها الكأس السوبر الألمانية في سبتمبر الفائت، إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري المحلي.

وبدوره، يعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

وفي صيف 2010، كان الحكم الرئيسي في النهائيين الكبيرين: فوز إنتر ميلان الإيطالي على بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وتتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

المصدر: أ ف ب