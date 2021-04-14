لاعبة منتخب أوكرانيا ترتكب أحد أغرب الأخطاء في تاريخ كرة القدم (فيديو)

بلغت سيدات منتخب إيرلندا الشمالية نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2022 لكرة القدم، بتغلبهن أمس على أوكرانيا 2-0 في مباراة فاصلة، ولكن اللقاء شهد واقعة غريبة احتلت مواقع التواصل.

وفي الدقيقة 86 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، مررت إحدى اللاعبات الإيرلنديات كرة بينية لزميلتها المهاجمة سارة مكفادين، التي اندفعت نحو منطقة جزاء أوكرانيا للحصول على الكرة التي كانت بعيدة عنها وأقرب للمدافعة ناتيا بانتسولايا.

ولكن بانتسولايا، أثارت دهشة الجميع، بتجاهلها الكرة، حيث أبعدت عينها تماما عنها، لتتوجه نحو مهاجمة منتخب إيرلندا الشمالية وتعترض طريقها بضربها بالكوع على مستوى الصدر وتسقطان معا على الأرض.

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId — Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021

ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بانتسولايا، ويطردها من الملعب.

At this point I think I'm witnessing a top 5 worst ever moment of defensive decision-making. That is shocking.. pic.twitter.com/EQ03yoRhYA — The Tactical Times (@Tactical_Times) April 13, 2021

Anyway, big congrats to Northern Ireland for making the Euros with this play-off win. Their first major tournament.



Although I am sure, like me, you are a little sad that we won't be seeing this defender, Pantsulaya, on the big stage next year. — Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خطأ مدافعة منتخب أوكرانيا المتعمد، هو أحد "أسخف الأخطاء في تاريخ كرة القدم".

واستغل منتخب إيرلندا الشمالية النقص العددي لمنتخب أوكرانيا، ليضيف الهدف الثاني، ويحقق بذلك الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، ويحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا للسيدات المزمع إقامتها في 2022.

المصدر: .sportbible.com