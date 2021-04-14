التشكيلة المتوقعة لملحمة ليفربول وريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفربول، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الريال أفضلية مريحة نوعا ما في مباراة الذهاب، بفوزه على ليفربول 3-1، وهو ما يجعل الأخير مطالبا بالانتصار في لقاء الإياب بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف إذا اهتزت شباكه، لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية.

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ومن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالأسماء التالية.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ناثانييل فيليبس - أوزان كاباك - ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: تياغو ألكاناتارا - فابينيو - جورجينو فينالدوم

في خط الهجوم: محمد صلاح - دييغو جوتا - ساديو ماني.

أما ريال مدريد، الذي سيفتقد لخدمات 5 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة (سيرخيو راموس، ورفائيل فاران، وداني كاربخال، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز)، فيتوقع أن يعتمد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريزولا

في خط الوسط: توني كروس - كارلوس كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

المصدر: RT