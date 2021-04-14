أول تعليق لناصر الخليفي بعد الإطاحة ببايرن ميونخ من دوري الأبطال

أشاد رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، بلاعبي فريقه وقدرتهم على إقصاء بايرن ميونخ حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل للمربع الذهبي للموسم الثاني تواليا.

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" التي يرأسها أيضا، إن الفوز جاء أمام الفريق البطل (بايرن)، واصفا إياه بأنه أفضل فريق في أوروبا، مضيفا أن المباراة لم تكن بالسهلة خاصة بعد أن أضاع لاعبو الفريق الباريسي العديد من الفرص السهلة.

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وأوضح الخليفي، أن التأهل للموسم الثاني على التوالي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال، هو إنجاز هام، مؤكدا في الوقت ذاته أن طموحات الفريق كبيرة بالوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وتحدث الخليفي أيضا عن جماعية فريقه وهو الأمر الذي أصبح يميزه حاليا، قائلا: "إن الفريق يؤدي مبارياته بشكل جماعي متميز يبدو فيه أنه روح واحدة ويد واحدة ووضح ذلك من خلال قتالهم في أرض الملعب هو ما جعلهم يستحقون التأهل في النهاية".

وختم رئيس باريس سان جيرمان تصريحه قائلا: "إن هدف فريقه واضح وهو التتويج بلقب دوري الأبطال وهو أمر ليس بالسهل ولكن بالعمل وتضحيات اللاعبين والثقة المكتسبة يمكنهم تحقيق هذا الإنجاز".

وكان باريس سان جيرمان، خسر بهدف نظيف من ضيفه بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، إلا أنه تأهل إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهابا على العملاق البافاري في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وينتظر سان جيرمان في الدور نصف النهائي، المتأهل من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء بين بوروسيا دورتموند وضيفه مانشستر سيتي، علما بأن الأخير فاز ذهابا بنتيجة 2-1.

المصدر: "بي إن سبورتس"