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نيمار يزف بشرى سارة لعشاق سان جيرمان بعد مباراة بايرن ميونخ

الرياضة

نيمار يزف بشرى سارة لعشاق سان جيرمان بعد مباراة بايرن ميونخ
Reuters
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زف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بشرى سارة لعشاق فريقه، بعد مباراة "بي إس جي" وبايرن ميونخ التي أقيمت أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واعترف المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، بعد المباراة التي انتهت بخسارة سان جيرمان 0-1 وتأهله إلى المربع الذهبي للبطولة القارية (بحكم فوزه ذهابا 3-2)، بأن تمديد عقده مع الفريق الباريسي لم يعد يمثل مشكلة.

وأضاف في تصريحات لشبكة "ESPN": "سأبقى في باريس سان جيرمان، تمديد تعاقدي لم يعد أزمة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة، وكأني في بيتي، وأشعر بسعادة أكبر من أي وقت مضى".

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وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان صيف العام 2022، ويحاول الفريق الفرنسي منذ فترة تجديده حتى لا يرحل عنه النجم البرازيلي، لا سيما في ظل اهتمام فريقه السابق برشلونة باستعادته.

المصدر: championat.com

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