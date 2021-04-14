"سينوفاك" الصينية تتبرع لـ"كونميبول" بـ50 ألف جرعة لقاح لدعم بطولاته

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، أن شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية، ستتبرع له بـ50 ألف جرعة من لقاح "كوفيد-19" لتطعيم اللاعبين في المنافسات الكبرى هذا العام.

وقال الاتحاد في بيان، إن هذه الجرعات ستسهل الجهود للمضي قدما بجدول 2021 المزدحم، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا.

ومن جهته، قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينغيز "هذا تأييد ملموس من قبل الشركة الصينية لاستضافة كوبا أمريكا ومسابقات كرة القدم الأخرى في أمريكا الجنوبية"، مشيرا إلى الجهود التي بذلها رئيس أوروغواي لويس لاكالي بو للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وسيتم استخدام الجرعات أيضا لتلقيح اللاعبين في بطولات الأندية الرائدة في القارة، مثل كوبا ليبرتادوريس، وكوبا سود أميريكانا.

وأجل "كونميبول" الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

وكان من المقرر في الأصل أن تقام مباريات هاتين الجولتين في مارس الماضي.

وتأجلت أيضا النسخة الـ47 من كأس كوبا أمريكا، التي كان من المقرر أن تقام في صيف العام الماضي في الأرجنتين وكولومبيا، لمدة عام بسبب الفيروس.

وستبدأ البطولة في 13 يونيو المقبل، بمباراة افتتاح تجمع بين الأرجنتين وضيفتها تشيلي.

المصدر: وكالات