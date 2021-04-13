شاهد.. بايرن ميونخ يضع حجر الأساس لـ"ريمونتادا" محتملة

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0) في المباراة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف التقدم للفريق الألماني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

А вот и пока единственный гол сегодняшнего вечера ⚽



Шупо-Мотинг снова забил «ПСЖ». Достойно заменяет Левандовского? pic.twitter.com/OEO0UYvq81 — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

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ويحتاج بايرن ميونخ للفوز بهدفين من دون رد أو بنتيجة أكبر من تلك التي خسرها أمام الفريق الباريسي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

بينما يكفي باريس سان جيرمان الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بنتيجة أقل من فوزه على منافسه الألماني.

المصدر: RT