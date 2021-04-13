 
مباشر

شاهد.. بايرن ميونخ يضع حجر الأساس لـ"ريمونتادا" محتملة

الرياضة

شاهد.. بايرن ميونخ يضع حجر الأساس لـ
Reuters /Christian Hartmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6ey

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0) في المباراة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف التقدم للفريق الألماني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ويحتاج بايرن ميونخ للفوز بهدفين من دون رد أو بنتيجة أكبر من تلك التي خسرها أمام الفريق الباريسي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

 بينما يكفي باريس سان جيرمان الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بنتيجة أقل من فوزه على منافسه الألماني.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا