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لقطة ترفيهية.. حظ يشق الصخرة أم مهارة محسوبة!

الرياضة

لقطة ترفيهية.. حظ يشق الصخرة أم مهارة محسوبة!
@MatchTV
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نشر الحساب الرسمي لموقع قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو للقطة نادرة في رياضة البولينغ.

وأفاد الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" أن هذه هي المرة الرابعة فقط في التاريخ، عندما يلاحظ التخلص فيها من الانقسام (7-10).

والبولينغ أو "الكَرْدَحَة" وفقا لما جاء في "ويكيبيديا"، هو اسم لرياضة تتم بقذف كرة البولينغ "الكردحة" لتضرب أجساما خشبية بقصد تسجيل نقاط.

وتوجد العديد من أشكال البولينغ في تاريخ الحضارات، ربما أقدمها ما وجد من رياضة تشبه البولينغ لدى قدماء الفراعنة في مصر القديمة، أما صيغة البولينغ المعروفة في يومنا هذا فقد ظهرت حديثا في إنجلترا في القرن الحادي عشر وفي عام 1895 تأسس أول اتحاد أمريكي للعبة البولينغ.

المصدر: "@MatchTV" 

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