لعنة رونالدو.. أليغري نصح رئيس يوفنتوس بالتخلص من البرتغالي

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الأسبق، نصح رئيس النادي أندريا آنييلي بالتخلص من نجمه كريستيانو رونالدو بداعي أنه يعيق نمو الفريق.

وقالت "لا ريبوبليكا" في تقرير لها، إن أليغري قبل رحيله بنهاية الموسم (2018-2019) عن "السيدة العجوز"، قد ترك نصيحة لأندريا أنييلي ببيع رونالدو، "تخلص من رونالدو أنه يعيق نكو الفريق والنادي".

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018 مقابل نحو 112 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2022، وراتب سنوي يقدر بنحو 31 مليون يورو، وتوج بلقب بطل الدوري الإيطالي مرتين، لكنه أخفق في سعيه للفوز بقميص "البيانكونيري" ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز بخمس ألقاب في "التشامبيونز ليغ" بواقع لقب مع مانشستر يونايتد، وأربعة ألقاب بقميص ريال مدريد.

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وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن المهاجم الإيطالي سيلتقي مع رؤساء النادي بعد نهاية الموسم لمناقشة مستقبله.

ووفقا للموقع فأن النادي مستعد للتخلي عن خدمات النجم البرتغالي، ولكن هناك جانبان يجب أن يتم مراعاتهما، بحيث لا توجد عروض محددة وهناك مشكلة تتعلق بالضرائب.

وكشف التقرير أنه إذا قرر رونالدو مغادرة مدينة تورينو فسيضطر إلى التخلي عن بعض المزايا المالية التي لا يمكن تقديمها إلا في إيطاليا.

يذكر أن أليغري توقف عن التدريب منذ رحيله عن يوفنتوس وتركه "وصية" بالتخلص من رونالدو، ولكن تقارير تشير إلى أنه يعد أبرز المرشحين لتولى منصب المدير الفني لـ"البيانكونيري" خلفا للمدرب الحالي أندريا بيرلو، وذلك بعدما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16، وبات قاب قوسين أو أدنى من خسارة لقب بطل الدوري الإيطالي.

ويقدم رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أداء جيدا مع يوفنتوس هذا الموسم (2020-2021) فقد أحرز 32 هدفا خلال مشاركته في 37 مباراة في جميع المسابقات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

ويتصدر النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" ترتيب هدافي الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 25 هدفا سجلها خلال 27 مباراة، إضافة إلى تمريرتين حاسمين.

المصدر: وكالات